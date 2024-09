Il miglior libro sulle strategie per raggiungere emissioni nette zero e affrontare il cambiamento climatico

Net Zero è un libro di Lorenzo Forni che affronta l’urgente questione della riduzione delle emissioni di gas serra per limitare il riscaldamento globale.

Di cosa si tratta

Il libro discute i gravi impatti delle temperature in aumento causate dall’attività umana e dalle emissioni di gas serra. Descrive la necessità di un’azione immediata per prevenire conseguenze catastrofiche. Spiega che raggiungere le emissioni “zero” da solo non è sufficiente, poiché alcuni processi continueranno a emettere gas serra. Forni spiega in dettaglio come raggiungere le emissioni “net zero”, che includono la compensazione delle emissioni inevitabili con quelle negative, sia un obiettivo fondamentale che deve essere perseguito.

Il libro attinge da una serie di fonti e studi per supportare le sue affermazioni, presentando una struttura logica e ben organizzata che rende un argomento complesso accessibile ai non specialisti. Secondo un recensore, il libro è facile da seguire e pieno di informazioni utili, evidenziando l’importanza del comportamento individuale insieme all’azione politica. Un altro utente ha apprezzato il suo approccio equilibrato a un argomento così fortemente ideologizzato. È una guida preziosa per comprendere i passaggi necessari per combattere il cambiamento climatico.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Net Zero

ISBN-13: 978-8815386212

ASIN/ISBN-10: 8815386211

Autore: Lorenzo Forni

Editore: Il Mulino

Edizione: 2 giugno 2023

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile