Il miglior libro sulle zone dell’Etruria tra Lazio e Toscana

Le terre etrusche tra Lazio e Toscana è una guida della Touring che esplora il significato storico e geografico della Tuscia e della Maremma, regioni unite dalla loro eredità etrusca.

Di cosa parla

Il testo si addentra nel cuore degli antichi domini etruschi, evidenziando siti chiave come Tarquinia, Cerveteri e Vetulonia, dove la memoria di questa civiltà risuona ancora. Tocca anche i paesaggi unici modellati dai terreni vulcanici e dai resti di antiche paludi. Offre uno sguardo alla ricca storia della regione. è descritto come pratico e portatile, ideale per i viaggiatori che visitano siti archeologici. Gli utenti apprezzano il suo formato conciso, con informazioni sufficienti per guidare le visite senza dettagli opprimenti. L’inclusione di una mappa geografica ne aumenta l’utilità. È un libro affidabile per coloro che esplorano l’eredità etrusca in queste aree.

Scheda



Titolo: Le terre etrusche tra Lazio e Toscana

ISBN-13: 978-8836577811

ASIN: 8836577814

Editore: Touring

Edizione: 27 maggio 2021

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile