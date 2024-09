Il miglior libro sull’energia nucleare, l’ingegneria genetica e l’urbanizzazione per gli ambientalisti moderni

Una cura per la terra è un libro di Stewart Brand che sfida le idee ambientaliste convenzionali, discutendo di energia nucleare, urbanizzazione e OGM.

Di cosa si tratta

Questo libro offre un approccio critico e pragmatico alle urgenti questioni ambientali odierne, concentrandosi in particolare sugli impatti dell’urbanizzazione, dell’energia nucleare e degli organismi geneticamente modificati (OGM). Stewart Brand sostiene una rivalutazione razionale delle convinzioni ambientali di lunga data, sostenendo che alcune tecnologie e sviluppi industriali spesso criticati dagli ambientalisti sono essenziali per affrontare i problemi globali. Il libro affronta il modo in cui la crescita urbana è cruciale per il progresso, come l’energia nucleare sia indispensabile per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e come gli OGM siano strumenti fraintesi che potrebbero aiutare a sfamare milioni di persone.

Il lavoro di Brand si addentra anche in argomenti come la geoingegneria, una branca della scienza che cerca di modificare il clima in modo controllato per combattere il riscaldamento globale. Sebbene queste idee possano essere controverse, Brand sottolinea l’importanza di mettere da parte i pregiudizi ideologici a favore di soluzioni pragmatiche, discutendo in dettaglio gli aspetti scientifici, sociali e politici che danno forma a questi dibattiti.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Una cura per la terra

Sottotitolo: Manifesto di un ecopragmatista

ISBN-13: 978-8875781675

ASIN/ISBN-10: 8875781672

Autore: Stewart Brand

Traduttori: Fjodor Bruno Ardizzoia, Ilaria Spreafico

Editore: Codice

Edizione: 2 novembre 2010

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile