Il miglior libro sull’estinzione dell’umanità e la crisi ambientale raccontata attraverso le lettere

Stardust è un libro di Hannah Arnesen che riflette sull’esistenza e sul futuro dell’umanità attraverso tre toccanti lettere.

Di cosa si tratta

Questo libro riflette sulla potenziale fine dell’umanità raccontandone la storia attraverso tre lettere cariche di emozioni. La prima lettera, indirizzata alla Terra, ripercorre il suo passato e gli straordinari cambiamenti che il nostro pianeta ha subito. Nella seconda lettera, rivolta al lettore, affronta i presenti problemi ambientali, evidenziando l’impatto devastante che le azioni umane hanno sul fragile ecosistema, in particolare attraverso i cambiamenti climatici. La terza lettera è indirizzata a un bambino del futuro, che riflette sulle incertezze di ciò che lo attende. Il libro fonde in modo unico vari generi come poesia, scienza, arte e filosofia, creando un’esperienza multistrato. La narrazione richiama l’attenzione sulle conseguenze del comportamento umano sull’ambiente e invita a un’esplorazione riflessiva della vita, della Terra e del futuro. Secondo un recensore, è anche un eccellente libro illustrato per introdurre argomenti come la nascita dell’Universo o per celebrare la Giornata della Terra.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Stardust

Sottotitolo: Polvere di stelle

ISBN-13: 9791255070313

ASIN/ISBN-10: B0CJ4KBSLZ

Autore: Hannah Arnesen

Traduttore: Laura Cangemi

Editore: Orecchio Acerbo

Edizione: Edizione standard (22 marzo 2024)

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile