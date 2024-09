Il miglior libro sull’impatto ambientale e umano dell’inquinamento da PFAS in Italia e nel mondo

PFAS è un libro di Giuseppe Ungherese che esplora la disastrosa contaminazione globale causata dalle sostanze chimiche PFAS.

Di cosa si tratta

In questo libro, Ungherese rivela gli effetti devastanti dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche), composti sintetici noti come “inquinanti eterni” a causa della loro persistenza nell’ambiente e nei corpi umani. Queste sostanze chimiche, prodotte da attività industriali, si sono diffuse in tutto il mondo, contaminando acqua, aria ed ecosistemi. Attraverso una combinazione di dati scientifici, testimonianze e attivismo, l’autore spiega la storia e la diffusione dei PFAS che fa luce su come aziende e governi abbiano ignorato i rischi per anni, dando priorità ai profitti rispetto alla salute. Il testo copre casi di reati ambientali come DuPont negli Stati Uniti e descrive i punti caldi della contaminazione da PFAS in Italia, in particolare in Veneto, dove oltre 350.000 persone sono state colpite dall’acqua potabile inquinata.

Gran parte del libro affronta i PFAS attraverso la lente dell’azione legale e politica, discutendo le cause legali ambientali e i movimenti civili sorti per contestare questi pericoli. Le recensioni sottolineano lo stile di scrittura accessibile, che semplifica le informazioni scientifiche complesse offrendo al contempo una panoramica completa dell’argomento.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: PFAS

Sottotitolo: Gli inquinanti eterni e invisibili nell’acqua. Storie di diritti negati e cittadinanza attiva

ISBN-13: 978-8865165126

ASIN/ISBN-10: 886516512X

Autore: Giuseppe Ungherese

Editore: Altreconomia

Edizione: 16 febbraio 2024

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile