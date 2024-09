Terra silenziosa è un libro di Dave Goulson che esamina il ruolo fondamentale che gli insetti svolgono nel sostenere la vita sulla Terra e i pericoli della loro potenziale estinzione.

Di cosa si tratta

Questo libro si addentra nell’affascinante mondo degli insetti, descrivendoli non come creature inquietanti o insignificanti, ma come componenti essenziali degli ecosistemi del nostro pianeta. Goulson esplora la loro complessità, come le straordinarie strategie di specie come le larve dei licenidi blu, che imitano le larve delle formiche rosse per sopravvivere, o le capacità cognitive dei bombi che memorizzano i punti di riferimento floreali. Questi vividi esempi illustrano i modi profondi ma spesso invisibili in cui gli insetti contribuiscono all’equilibrio ecologico.

Il libro evidenzia anche il ritmo allarmante con cui gli insetti stanno scomparendo a causa dell’attività umana, come l’uso di pesticidi e il degrado del suolo, con popolazioni in calo del 75% in appena pochi decenni. Goulson fornisce sia un’analisi approfondita di queste tendenze inquietanti sia suggerimenti su come la società, dagli individui alle istituzioni, può contribuire a invertire il declino. Basato su solide ricerche scientifiche, è un invito fondamentale all’azione per preservare queste piccole creature che sono vitali per la nostra stessa sopravvivenza.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Terra silenziosa

Sottotitolo: Come possiamo e perché dobbiamo evitare che gli insetti scompaiano

ISBN-13: 978-8842829881

ASIN/ISBN-10: 8842829889

Autore: Dave Goulson

Traduttore: Emiliano R. Veronesi

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 26 maggio 2022

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile