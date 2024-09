Il miglior libro sull’inquinamento da plastica e sugli ecosistemi marini nell’Antropocene

In alto mare è un libro di Danilo Zagaria che esplora l’impatto della plastica sugli ecosistemi marini.

Di cosa si tratta

Il libro approfondisce gli eventi del 10 gennaio 1992, quando la nave portacontainer Ever Laurel perse parte del suo carico, tra cui 7200 Friendly Floatees, giocattoli da bagno in plastica progettati per bambini. Questi articoli, in grado di galleggiare, iniziarono a viaggiare attraverso gli oceani del mondo e il loro viaggio simboleggia il problema più ampio dell’inquinamento da plastica. Attraverso questa lente, Zagaria riflette sull’intricata relazione tra rifiuti prodotti dall’uomo ed ecosistemi marini, evidenziando le conseguenze per il futuro del nostro pianeta.

Questo lavoro è una ricca esplorazione sia di fatti scientifici che di narrazioni, presentando una visione caleidoscopica del mondo sottomarino. Combina la narrazione ecologica con la scienza. Offre uno sguardo completo all’interconnessione di specie e ambienti. Il libro include una bibliografia di saggi, documentari e romanzi relativi all’oceano e alle questioni ecologiche contemporanee. Un recensore ha elogiato il libro per le sue profonde riflessioni e il suo uso di riferimenti ad altre opere. È coinvolgente e illuminante per i lettori.

Sottotitolo: Paperelle, ecologia, Antropocene

ISBN-13: 978-8867833832

ASIN/ISBN-10: 8867833839

Autore: Danilo Zagaria

Editore: ADD Editore

Edizione: 21 settembre 2022

Pagine: 220

Formato: copertina flessibile