Il miglior libro sull’interconnessione tra salute umana e planetaria nel 21° secolo

La salute del mondo è un libro di Paolo Vineis e Luca Savarino che affronta il complesso rapporto tra crisi ambientali e salute pubblica.

Di cosa si tratta

Questo libro approfondisce le urgenti sfide del XXI secolo, concentrandosi sulla relazione tra ambiente, salute umana e politiche globali. Vineis, epidemiologo, e Savarino, filosofo, affrontano queste questioni esplorando le cause della pandemia e le misure politiche necessarie per affrontare il degrado ambientale. Attraverso un dialogo strutturato, gli autori considerano dilemmi etici come la distribuzione dei vaccini, la priorità dell’assistenza medica e l’equilibrio tra competenza scientifica e processo decisionale democratico.

Propongono un’agenda globale che riconsidera le distinzioni tradizionali. Descrive l’interconnessione tra esseri umani e forme di vita non umane. Esaminando il benessere del pianeta come un bene collettivo, sostengono l’abbandono dell’etica antropocentrica e della politica tecnica. Invece, sostengono un focus sulla conservazione della salute planetaria e umana come concetto unificato. Il libro sfida i lettori a riconsiderare le loro opinioni sulla salute, il cambiamento climatico e il panorama politico, spingendo per un nuovo quadro per combattere i problemi globali con soluzioni olistiche.

Scheda del libro



Titolo: La salute del mondo

ISBN-13: 978-8807173899

ASIN/ISBN-10: 8807173891

Autori: Paolo Vineis, Luca Savarino

Editore: Feltrinelli

Edizione: 11 novembre 2021

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile