Il miglior manuale sui principi e le tecniche di protezione delle piante per l’agricoltura e le scienze applicate

Principi di fitoiatria è un manuale di Giacomo Lorenzini e Cristina Nali sulla scienza e tecnologia della protezione delle piante, rivolto principalmente a studenti e professionisti del settore agricolo.

Di cosa si tratta

Questo manuale copre i principi essenziali della fitopatologia, concentrandosi sugli approcci tecnologici e scientifici per la gestione della salute delle piante. Il libro offre oltre 280 pagine di approfondimenti dettagliati sulle pratiche agricole, combinando concetti teorici con conoscenze pratiche. Gli autori, Giacomo Lorenzini e Cristina Nali, presentano le informazioni in modo chiaro e professionale. È adatto sia agli studenti universitari in scienze agronomiche che ai professionisti del settore.

Il contenuto si addentra in vari aspetti della protezione delle piante, tra cui scienze applicate, tecniche agricole e misure di sicurezza relative ai prodotti vegetali. Sebbene il libro sia molto apprezzato per il suo approccio completo, alcuni utenti affermano che alcune sezioni, come i metodi genetici, non dispongono di dettagli sufficienti, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di difesa indotti nelle piante. Nel complesso, il manuale cerca di essere una risorsa fondamentale per comprendere gli strumenti essenziali e le conoscenze necessarie per garantire la salute e la sicurezza delle piante, in particolare nel contesto dell’agricoltura moderna.

Scheda del libro



Titolo: Principi di fitoiatria

ISBN-13: 978-8850653881

ASIN/ISBN-10: 8850653883

Autori: Giacomo Lorenzini, Cristina Nali

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: seconda (1 luglio 2012)

Pagine: 282

Formato: copertina flessibile