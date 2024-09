Il miglior manuale sulla tecnologia e la gestione degli impianti di mungitura per i professionisti dell’agricoltura e gli allevatori di bovini da latte

La mungitura è un manuale di più autori che tratta la tecnologia e la gestione dei moderni sistemi di mungitura in agricoltura.

Di cosa si tratta

Questo libro fornisce un’esplorazione dettagliata dei sistemi di mungitura e delle loro tecnologie, aiutando i lettori a capire come scegliere, gestire e mantenere questi sistemi in modo efficace. Con oltre 260 pagine, copre la scienza e la tecnologia alla base della mungitura. Approfondisce come ottimizzare l’uso delle attrezzature per una migliore efficienza nell’allevamento di bovini da latte.

Il libro contiene informazioni preziose sia per i professionisti che per gli interessati al settore lattiero-caseario, con approfondimenti sugli standard di sicurezza, sulle risorse per la sicurezza dei prodotti e sulle applicazioni tecnologiche. Sebbene alcuni dati ed esperimenti possano essere un po’ obsoleti, molti concetti sono ancora rilevanti, come ha osservato un revisore. I lettori troveranno linee guida pratiche e consigli che rimangono utili oggi, soprattutto per chiunque lavori con macchinari per la mungitura agricola. Nonostante non sia così specifico come altri testi simili, il manuale è considerato una risorsa completa e informativa, che offre conoscenze pratiche per l’uso quotidiano.

Sottotitolo: Tecnologie, scelta e gestione degli impianti

ISBN-13: 978-8850649136

ASIN/ISBN-10: 8850649134

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: 1 gennaio 2010

Pagine: 264

Formato: copertina flessibile