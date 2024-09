Il miglior manuale sulle azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale e creare un mondo più equo nell’era dell’Antropocene

No Planet B è un manuale di Mike Berners-Lee che fornisce soluzioni pratiche per affrontare le sfide ambientali critiche del nostro tempo.

Di cosa si tratta

In No Planet B, Mike Berners-Lee discute l’attuale crisi ambientale analizzando le crescenti emissioni di anidride carbonica, la rapida estinzione delle specie e le sfide in corso della sovrappopolazione e della crescita industriale. Propone misure concrete che individui e governi possono adottare per ridurre l’impatto umano sull’ambiente, come la riduzione del consumo di carne e la ridistribuzione della produzione alimentare. Secondo l’autore, la chiave per un futuro sostenibile risiede nei valori condivisi piuttosto che nei soli progressi tecnologici.

Il libro approfondisce vari argomenti critici come il consumo di energia, lo sviluppo industriale e lo spreco alimentare. Berners-Lee sottolinea l’importanza delle azioni sia personali che globali, sollecitando cambiamenti nelle abitudini e nelle politiche. Con oltre 330 pagine, questo manuale non solo evidenzia lo stato attuale del pianeta, ma offre anche una prospettiva realistica su come garantire un futuro migliore all’umanità. Un recensore lo ha descritto come un testo “chiaro e provocatorio” che dovrebbe essere letto da chiunque sia preoccupato per il futuro della Terra.

Titolo: No Planet B

Sottotitolo: Guida pratica per salvare il nostro mondo

ISBN-13: 978-8842826347

ASIN/ISBN-10: 8842826340

Autore: Mike Berners-Lee

Traduttore: Carlo Capararo

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 18 giugno 2020

Pagine: 336

Recensioni:

Formato: copertina flessibile