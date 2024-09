Il miglior manuale sulle scelte di vita sostenibili per un futuro più verde e per riconnettersi con la natura

Vivere greener è un manuale di Make You Greener, curato da Valeria Melocchi, che si concentra su pratiche di vita facili e sostenibili.

Di cosa si tratta

“Vivere greener” guida i lettori attraverso le sfide dell’adozione di uno stile di vita più sostenibile in un mondo guidato dal consumismo. Gli autori suggeriscono che vivere in armonia con la natura non deve comportare sacrifici estremi. Descrive i piccoli passi che portano a un impatto ambientale positivo. Questo manuale propone strategie pratiche per migliorare le abitudini quotidiane, iniziando con compiti più semplici e incorporandone gradualmente altri più avanzati, dalla gestione domestica alla spesa, ai trasporti e ai viaggi.

Attraverso ogni capitolo, i lettori imparano come integrare la sostenibilità in diversi aspetti della loro vita, come le vacanze, le cene fuori e persino le feste. Il libro evidenzia anche l’interconnessione tra benessere personale e planetario, suggerendo che facendo scelte eco-consapevoli, sia la Terra che gli individui possono prosperare. Un recensore ha trovato il libro molto coinvolgente e riflessivo, affermando che offre un approccio accessibile alla responsabilità ambientale, mentre un altro ha notato che, sebbene copra molti argomenti rilevanti, alcuni sono solo brevemente accennati.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Vivere greener

Sottotitolo: Scelte sostenibili per attivare l’effetto farfalla e riconnettersi alla natura

ISBN-13: 978-8830902725

ASIN/ISBN-10: 8830902721

Autori: Make You Greener, Valeria Melocchi (a cura di)

Editore: Cairo

Edizione: 28 aprile 2023

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile