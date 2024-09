Il miglior manuale sulle tecnologie di lavorazione delle olive e sui sistemi di estrazione dell’olio, comprese le tecniche meccaniche e la conservazione della qualità

Tecnologie di lavorazione delle olive in frantoio è un manuale tecnico completo di Luciano Di Giovacchino, incentrato sui moderni metodi e macchinari per l’estrazione dell’olio d’oliva.

Di cosa si tratta

Questo libro presenta i più recenti risultati della ricerca sui sistemi industriali utilizzati nella lavorazione dell’olio d’oliva. Fornisce un ampio confronto tra diverse tecnologie di estrazione, valutandone l’efficienza meccanica e l’impatto sulla qualità dell’olio estratto. Il libro si concentra sulle operazioni cruciali di frantumazione e gramolatura della pasta, che sono essenziali per ottimizzare sia la resa che la qualità dell’olio in termini di proprietà chimiche e organolettiche. Inoltre, esplora il ruolo degli ausiliari di estrazione e delle tecniche meno comuni, come il doppio ciclo di estrazione dell’olio, che sono raramente adottate in Italia.

Un capitolo dedicato discute le tecniche di conservazione dell’olio extravergine di oliva. Descrive come mantenerne la qualità nel tempo. Un’altra sezione affronta i sottoprodotti generati dal processo di molitura delle olive, come sansa e acqua di vegetazione, analizzandone il potenziale utilizzo come fonti di energia rinnovabile o input agricoli. Il libro esamina in modo approfondito le pratiche sostenibili nella produzione di olio di oliva, promuovendo un’economia circolare all’interno del settore. Le recensioni degli utenti ne evidenziano la chiarezza e l’utilità sia per gli studenti che per i professionisti del settore dell’olio di oliva.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Tecnologie di lavorazione delle olive in frantoio

Sottotitolo: Rese di estrazione e qualità dell’olio

ISBN-13: 978-8850656011

ASIN/ISBN-10: 8850656017

Autore: Luciano Di Giovacchino

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: 25 marzo 2021

Pagine: 428

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile