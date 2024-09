Il miglior manuale sull’evoluzione dei paradigmi dell’urbanistica e del governo del territorio italiano nel contesto del razionalismo

Fondamenti di governo del territorio è un manuale di Andrea Filpa e Michele Talia che spiega come l’urbanistica italiana si è evoluta nell’era razionalista e oltre.

Di cosa si tratta

Questo libro analizza come la pianificazione urbana italiana, nata da un ambiente culturale favorevole nell’era razionalista, abbia lottato per gestire la rapida trasformazione postbellica dell’Italia in una delle nazioni più sviluppate al mondo. L’opera affronta le persistenti debolezze della pianificazione urbana in Italia, come le sfide della sostenibilità ambientale, della riqualificazione urbana e della protezione dei paesaggi e delle risorse naturali, tra cui acqua e suolo.

Filpa e Talia esplorano come il concetto di “pianificazione urbana” si sia espanso nell’idea più ampia di “governance territoriale”, come riflesso nella costituzione italiana e nella legislazione regionale. Gli autori presentano il contesto storico di questa evoluzione mentre discutono nuovi paradigmi di pianificazione, strumenti di progetto e pratiche amministrative emergenti nel paese. Le risorse online incluse offrono una selezione completa di leggi, documenti istituzionali e strumenti di governance, che rappresentano le ultime innovazioni nella pianificazione e gestione territoriale.

Scheda del libro



Sottotitolo: Dal piano di tradizione alle nuove pratiche urbanistiche

Note: con Contenuto digitale per accesso on line

ISBN-13: 978-8829010936

ASIN/ISBN-10: 8829010936

Autori: Andrea Filpa, Michele Talia

Editore: Carocci

Edizione: 23 marzo 2021

Pagine: 364

Formato: copertina flessibile