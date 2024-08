Il miglior romanzo ambientato in Antartide sulla risoluzione di un antico mistero

L’enigma dei ghiacci è un romanzo giallo di Maurizio Maggi che esplora un evento enigmatico accaduto nell’aspro e remoto territorio dell’Antartide.

Di cosa parla

Ambientato sullo sfondo spietato del continente ghiacciato, questo romanzo svela la storia di un gruppo di ricercatori che si imbattono in un segreto a lungo nascosto. La narrazione si snoda intricatamente attraverso i pericoli della loro missione mentre scoprono indizi sepolti in profondità nel ghiaccio. Con ogni scoperta, la tensione aumenta, portando a rivelazioni che potrebbero alterare la loro comprensione della storia. Il racconto di sopravvivenza, mistero e scienza di Maggi tiene il lettore coinvolto, mescolando gli elementi dei generi avventura e thriller.

Mentre i ricercatori si avventurano più a fondo nell’ignoto, affrontano non solo le sfide fisiche dell’Antartide, ma anche gli oscuri segreti che sono stati nascosti per secoli. Il romanzo cattura magistralmente l’isolamento e la suspense del loro viaggio, trascinando il lettore in un mondo in cui ogni decisione potrebbe essere l’ultima. Le pagine sono piene di colpi di scena inaspettati. È una lettura avvincente per coloro che amano le storie che combinano enigmi storici con ambientazioni intense e suggestive.

Scheda del libro



Titolo: L'enigma dei ghiacci

ISBN-13: 978-8850249411

ASIN/ISBN-10: 8850249411

Autore: Maurizio Maggi

Editore: TEA

Edizione: 22 marzo 2018

Pagine: 376

Formato: copertina flessibile