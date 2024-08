Il miglior romanzo d’avventura sulle antiche città perdute e sulle indagini segrete

La città sepolta è un romanzo di James Rollins che approfondisce i misteri che avvolgono la città perduta di Ubar e un’indagine moderna legata ai suoi segreti.

Di cosa parla

Nella penisola arabica, intorno al 300 d.C., Ubar era una città fiorente e venerata, improvvisamente sepolta da una tempesta nel deserto. Facciamo un salto in avanti fino alla Londra odierna, un’esplosione devasta la Kensington Gallery, in particolare l’ala del British Museum che ospita manufatti arabi. La causa non è chiara: è stato un attacco o un bizzarro evento naturale come suggerito dai filmati di sorveglianza? Nel frattempo, nel deserto arabo, l’agente Sigma Painter Crowe intraprende una pericolosa missione per scoprire le verità nascoste della città perduta di Ubar, affrontando minacce che si estendono oltre il pericoloso deserto stesso.

Il romanzo è stato elogiato dai lettori per la sua narrazione avvincente e avvincente, tipica dello stile di Rollins. La storia intreccia elementi di storia, scienza e avventura, con agenti speciali che possiedono sia abilità militare che competenza scientifica. I lettori hanno notato la trama frenetica piena di suspense e connessioni storiche, rendendo difficile metterlo giù. È anche il primo della serie Sigma Force e molti suggeriscono di leggere la serie per apprezzare appieno gli intricati riferimenti a eventi e personaggi passati.

Scheda del libro



Titolo: La città sepolta

ISBN-13: 978-8850250875

ASIN/ISBN-10: 8850250878

Autore: James Rollins

Traduttore: Marco Zonetti

Editore: TEA

Edizione: quinta (21 giugno 2018)

Pagine: 532

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note:XN1