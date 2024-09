Il miglior romanzo d’avventura sulle esotiche isole del sud-est asiatico del XIX secolo con pirati ed esploratori

Il Fiore delle Perle è un romanzo d’avventura di Emilio Salgari con introduzione di Anna Morena Mozzillo, ambientato nelle isole del Sud-est asiatico.

Di cosa si tratta

Il romanzo segue un racconto emozionante di pirati, esploratori e avventure audaci ambientate sullo sfondo di esotiche isole del sud-est asiatico durante il XIX secolo. Nel corso della storia, i personaggi si ritrovano coinvolti in incontri pericolosi per la vita, navigando in acque insidiose e affrontando potenti avversari. I lettori vengono introdotti in un mondo dinamico pieno di pericoli, conflitti e il mistero di terre sconosciute.

L’autore, Emilio Salgari, crea magistralmente un’ambientazione vivida e coinvolgente, mescolando dettagli storici con gesta di fantasia. Nel corso della narrazione, il coraggio e la perseveranza dei personaggi spiccano mentre affrontano ambienti difficili. Con oltre 300 pagine, il libro offre un’immersione profonda nelle loro complesse relazioni e nel ricco panorama culturale delle isole che attraversano. Il ritmo del romanzo, scandito da scene ricche di azione, mantiene i lettori coinvolti da un momento di suspense all’altro.

L’introduzione di Anna Morena Mozzillo offre spunti critici sul contesto storico della storia e sulle motivazioni di Salgari come scrittore, arricchisce l’esperienza del lettore nell’avventurosa trama.

Scheda del libro



Titolo: Il Fiore delle Perle

Sottotitolo: con Introduzione e Note di Anna Morena Mozzillo

ISBN-13: 9798618475037

ASIN/ISBN-10: B0858TF6PS

Autore: Emilio Salgari

Presentazione: Anna Morena Mozzillo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 306

Recensioni:

Formato: copertina flessibile