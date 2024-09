Il miglior romanzo d’azione e avventura sulla sopravvivenza e la caccia al tesoro a Queimada Grande, l’isola più mortale del mondo

Queimada Grande è un romanzo d’azione e avventura di Claudio Caria che segue il viaggio di tre fuggitivi che fuggono verso la famigerata Isola dei Serpenti alla ricerca di un leggendario tesoro.

Di cosa si tratta

Tre prigionieri evasi, Houdini, Malcom e Logan, fuggono da Rikers Island a Queimada Grande, un’isola isolata e pericolosa nota per la sua popolazione di serpenti velenosi. L’isola, chiamata anche Snake Island, ha la reputazione di essere uno dei luoghi più letali della Terra. Mentre i tre uomini intraprendono il loro pericoloso viaggio, devono confrontarsi non solo con la pericolosa fauna selvatica, ma anche con il prezzo psicologico e fisico della sopravvivenza in un ambiente così estremo.

La trama ruota attorno alla loro ricerca di un tesoro nascosto, a lungo ricercato da re e ladri. La narrazione si addentra nei temi del coraggio, dell’intraprendenza e della forza dell’amicizia mentre gli uomini lottano per orientarsi in questa terra spietata. Più di una semplice caccia al tesoro, il romanzo esplora come ogni rivelazione abbia un impatto sul futuro e riporti alla luce verità sepolte dal passato. La tensione e l’intrigo crescono mentre i personaggi affrontano sfide sia interne che esterne nella loro ricerca di ricchezza e libertà, rendendo questa storia un viaggio ad alto rischio di coraggio e sopravvivenza.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Queimada Grande

ISBN-13: 9791221060188

ASIN/ISBN-10: B0D29GKZST

Autore: Claudio Caria

Editore: Claudio Caria

Pagine: 356

Formato: copertina flessibile