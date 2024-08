Il miglior romanzo di fantascienza politica sul traffico di rifiuti radioattivi, sui problemi ambientali marini e sulla cospirazione internazionale in Francia, Italia e Somalia

Sciarada per Fiorani è un romanzo di narrativa politica di Mauro Natt che affronta questioni ambientali e geopolitiche globali attraverso una narrazione avvincente ambientata in vari luoghi, tra cui Francia, Italia e Somalia.

Di cosa si tratta

Questo romanzo, il terzo di una serie, si addentra nella complessa rete di intrighi internazionali e crimini ambientali. La storia segue Enrico Fiorani mentre naviga in un labirinto di corruzione, organizzazioni criminali e disastri ecologici. La trama intreccia varie crisi globali, come un terremoto in Indonesia, lo scarico illegale di rifiuti radioattivi nell’Oceano Indiano e il traffico di armi in Africa. Il romanzo dipinge un quadro vivido delle oscure connessioni tra multinazionali, ipocrisia governativa e sfruttamento dei paesi del terzo mondo. Mentre Fiorani svela questi misteri, affronta anche sfide personali che minacciano di privarlo ancora una volta dell’amore.

La struttura del libro si basa sulle fondamenta gettate nei due romanzi precedenti della trilogia, “Operazione Berillio” e “Meduse Connection”, aggiungendo profondità a una narrazione che è sia un’avventura emozionante che un serio commento su questioni contemporanee. Attraverso il suo stile coinvolgente e veloce, il romanzo incoraggia i lettori a riflettere sulle urgenti questioni ambientali e sociali che affliggono il nostro mondo, il tutto intrattenuto da una storia avvincente.

Scheda del libro



