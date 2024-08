Il miglior romanzo di guerra sull’esperienza dei soldati italiani dietro le linee del fronte durante la prima guerra mondiale

Giorni di guerra è un romanzo di guerra di Giovanni Comisso che ritrae vividamente la vita quotidiana e le emozioni dei soldati italiani durante la prima guerra mondiale, concentrandosi in particolare sulle loro esperienze lontano dalle linee del fronte.

Di cosa si tratta

Scritto tra il 1919 e il 1929 e pubblicato per la prima volta nel 1930, “Giorni di guerra” presenta un resoconto unico e personale della prima guerra mondiale dal punto di vista di Giovanni Comisso. Invece di glorificare la guerra, il romanzo racconta il viaggio dell’autore come giovane soldato, catturando la complessità delle sue emozioni, dalle dure realtà della battaglia ai momenti di inaspettata serenità e connessione umana. La narrazione descrive vividamente la ritirata dopo la battaglia di Caporetto, segnando una svolta significativa per il protagonista e i suoi compagni. Il romanzo esplora anche i contrasti tra gli orrori della guerra e le gioie fugaci trovate nel cameratismo, nell’amore e nella pacifica campagna del Veneto e del Friuli. Il racconto di Comisso è arricchito dalla descrizione dettagliata dei paesaggi e delle persone che incontra. Offre ai lettori una visione più intima e meno convenzionale della guerra.

L’ultima edizione di questo libro include saggi illuminanti di Paolo Di Paolo e Benedetta Centovalli, oltre a un apparato critico completo. Il romanzo è stato elogiato dai lettori per le sue descrizioni dettagliate ed evocative, nonché per aver offerto una prospettiva sulla guerra che diverge dai tipici resoconti incentrati esclusivamente sulle esperienze in prima linea.

