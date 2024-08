Il miglior romanzo di spionaggio e intrighi politici ambientato nella Russia rivoluzionaria

Con gli occhi dell’Occidente è un romanzo di spionaggio e intrighi politici di Joseph Conrad, ambientato nella Russia rivoluzionaria, che esplora i dilemmi morali affrontati dai suoi personaggi.

Di cosa si tratta

Il romanzo è incentrato sulla vita di Razumov, uno studente russo che si ritrova coinvolto in un complotto rivoluzionario contro il regime zarista. Razumov, inizialmente distaccato dalla politica, viene catapultato nel ruolo di informatore quando un compagno di studi, Haldin, rivela il suo coinvolgimento in un assassinio politico e chiede il suo aiuto. Mentre Razumov lotta con le pressioni del suo nuovo ruolo, affronta un intenso conflitto morale che lo porta al tradimento finale di Haldin alle autorità. Il romanzo esplora in modo intricato il tumulto psicologico di Razumov, la sua lotta interiore tra lealtà e autoconservazione e il pesante fardello di colpa che ne consegue.

Il libro è strutturato come un profondo studio psicologico di Razumov, ambientato sullo sfondo dei disordini politici in Russia. La narrazione si sposta tra i conflitti interni di Razumov e le più ampie forze sociali in gioco, evidenziando le complessità della natura umana quando si trovano di fronte a decisioni che cambiano la vita. L’esplorazione di Conrad dei temi del tradimento, della colpa e delle conseguenze del compromesso morale rende questo romanzo un profondo commento sulla condizione umana in tempi di sconvolgimenti politici.

Scheda del libro



Titolo: Con gli occhi dell'Occidente

ISBN-13: 978-8804453970

ASIN/ISBN-10: 8804453974

Autore: Joseph Conrad

Editore: Mondadori

Edizione: 24 novembre 1998

Pagine: 416

Formato: Copertina flessibile