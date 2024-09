Il miglior romanzo di viaggio filosofico ambientato nei Caraibi che esplora la trasformazione personale e sociale alla fine degli anni ’70

L’onda perfetta è un romanzo di viaggio filosofico di Rolf Schürch che racconta l’esperienza trasformativa di uno studente nei Caraibi alla fine degli anni ’70.

Di cosa si tratta

Il romanzo segue Paul, uno studente di filosofia che, nell’inverno del 1979, decide di abbandonare la sua vita accademica per intraprendere un viaggio nei Caraibi. Paul, disilluso dai cambiamenti sociali del suo tempo e confuso sul suo futuro, vede questo viaggio come un’opportunità per riconnettersi con se stesso. Il contesto storico della storia è fondamentale, ambientato alla fine degli anni ’70, quando un’intera generazione, segnata da speranze fallite di giustizia sociale e cambiamento, inizia a confrontarsi con nuove realtà. Il viaggio personale del protagonista rispecchia questo cambiamento sociale.

Paul si mette in viaggio per esplorare l’ignoto, con l’obiettivo di trovare un mondo incontaminato e primordiale che lo aiuti a gestire la sua confusione. La sua esplorazione lo porta nel profondo del delta dell’Orinoco, dove spera di raggiungere una maggiore comprensione. Tuttavia, un evento improvviso e inaspettato cambia il corso dei suoi piani, costringendolo a confrontarsi con dure realtà. Il libro illustra come la ricerca filosofica di Paul sia legata alla sua capacità di sopportare le avversità della vita. La sua storia, piena di momenti di dubbio e difficoltà, riflette i sogni sbiaditi della generazione degli anni ’70 mentre affronta dilemmi morali ed esistenziali in un mondo in rapido cambiamento.

Scheda del libro



Titolo: L'onda perfetta

Sottotitolo: Appunti caraibici di un surfista senza tavola

ISBN-13: 9798856988115

ASIN/ISBN-10: B0CLHFQ3GQ

Autore: Rolf Schürch

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 261

Formato: copertina flessibile