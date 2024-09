Il miglior romanzo giallo ambientato nel mondo del balletto classico con un medico legale come protagonista

Arabesque è un romanzo giallo di Alessia Gazzola che segue la patologa forense Alice Allevi mentre affronta le sfide professionali e personali della sua prima indagine per omicidio al di fuori dell’istituto giudiziario.

Di cosa si tratta

In questo romanzo, Alice Allevi, ora una patologa forense pienamente qualificata, affronta il suo primo caso di consulenza, un’ex étoile della Scala di 45 anni morta in circostanze sospette. Inizialmente, la causa della morte sembra naturale, ma l’intuizione di Alice la porta a scoprire dettagli inquietanti legati al mondo ferocemente competitivo del balletto. La sua capacità di leggere sotto la superficie rivela segreti inquietanti sul passato della defunta, complicando quello che sembrava un caso semplice.

La vita personale di Alice è altrettanto tumultuosa. Dopo una rottura, si ritrova incerta sul suo futuro, ma una costante rimane: l’enigmatico e duro dottor Claudio Conforti, la cui influenza su di lei è più forte che mai. Mentre si addentra nelle indagini, Alice affronta nuove sfide nel bilanciare la sua fiorente carriera e le relazioni in evoluzione. Gazzola intreccia magistralmente romanticismo, mistero e dilemmi professionali in un romanzo che esplora il viaggio di Alice sia come esperta forense che come individuo. La trama, ricca di svolte inaspettate, tiene il lettore coinvolto nella complessa interazione tra indagini mediche, crescita personale e l’inquietante mondo della danza classica.

Scheda del libro



ISBN-13: 978-8830448797

ASIN/ISBN-10: 8830448796

Autore: Alessia Gazzola

Editore: Longanesi

Edizione: seconda (13 novembre 2017)

Pagine: 352

Formato: copertina rigida