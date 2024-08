Il miglior romanzo poliziesco ambientato a Bologna e in Calabria negli anni ’90, che racconta un’indagine spietata da parte di un sergente esperto

Delitti senza castigo è un romanzo poliziesco di Loriano Macchiavelli che segue una complessa indagine condotta dal sergente Sarti Antonio tra Bologna e la Calabria degli anni Novanta.

Di cosa si tratta

A Bologna negli anni Novanta, un improvviso aumento della criminalità lascia perplesso il sergente Sarti Antonio, che non riconosce più la sua città. L’aggressione a un senzatetto noto come Settepaltò, picchiato a morte apparentemente senza motivo, cattura l’attenzione di Sarti. Non volendo lasciare che il caso venga archiviato, si addentra nel mistero, sospettando che Settepaltò possa aver visto o fatto qualcosa che non avrebbe dovuto. La sua indagine lo porta in una villa sulle colline e infine lontano da Bologna, in Calabria, segnando il suo primo caso fuori dal suo territorio.

Sarti Antonio, determinato come sempre, scopre un crimine orribile e una verità che non avrebbe mai potuto prevedere. Il romanzo intreccia la storia di un sergente implacabile con lo sfondo dell’Italia degli anni ’90, riflettendo una città e un mondo in transizione. Con oltre 250 pagine, il libro offre un’immersione profonda nei dilemmi morali e nelle sfide affrontate da un sergente della vecchia scuola mentre si confronta con le dure realtà della criminalità moderna.

Scheda del libro



Titolo: Delitti senza castigo

Sottotitolo: Un’indagine inedita di Sarti Antonio

ISBN-13: 978-8806242008

ASIN/ISBN-10: 8806242008

Autore: Loriano Macchiavelli

Editore: Einaudi

Edizione: 21 maggio 2019

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile