Il miglior romanzo poliziesco sull’indagine di Maigret sugli intrighi internazionali tra l’élite di Parigi e non solo

Maigret si mette in viaggio è un romanzo poliziesco di Georges Simenon che segue il commissario Maigret mentre si districa tra le complessità di un crimine dell’alta società.

Di cosa si tratta

In questo romanzo, il commissario Maigret viene chiamato all’azione in seguito a un misterioso incidente che coinvolge una contessa italiana che tenta il suicidio in un lussuoso hotel parigino. Quello che sembra un incidente di poco conto si trasforma rapidamente in un caso complesso quando un importante colonnello viene trovato morto nello stesso hotel. La trama si svolge mentre Maigret segue le connessioni tra queste figure d’élite, che lo conducono da Parigi a Nizza, Monte Carlo e Losanna. Mentre Maigret si addentra nel mondo dei ricchi, deve fare i conti con il suo disagio in questo ambiente non familiare. Il romanzo dipinge un quadro vivido degli alti ranghi della società, rivelando le debolezze nascoste dietro le loro opulente facciate. L’approccio metodico di Maigret e la sua acuta intuizione della natura umana vengono messi alla prova mentre tenta di risolvere il caso.

In oltre 150 pagine, Simenon descrive magistralmente i personaggi e le ambientazioni, rendendo la lettura avvincente e mettendo in luce sia le capacità di Maigret sia le complessità morali del mondo che indaga.

Scheda del libro



Titolo: Maigret si mette in viaggio

ISBN-13: 978-8845921988

ASIN/ISBN-10: 8845921980

Autore: Georges Simenon

Traduttore: Leopoldo Carra

Editore: Adelphi

Edizione: 26 settembre 2007

Pagine: 159

