Il miglior romanzo storico d’avventura ambientato durante la guerra civile americana e il Perù di metà Ottocento

I violatori del blocco – Martin Paz è un romanzo storico d’avventura di Jules Verne che esplora gli eventi della guerra civile americana e del Perù del XIX secolo.

Di cosa si tratta

Il libro include due storie distinte tradotte in italiano. La prima, I violatori del blocco, racconta la storia di un audace capitano scozzese che si imbarca in una pericolosa missione durante la guerra civile americana. La sua nave, progettata per essere la più veloce al mondo, salpa verso gli Stati Uniti meridionali mentre affronta le sfide di un blocco imposto dall’Unione ai porti confederati. Lungo la strada, un evento inaspettato complica il viaggio già pericoloso, rendendo la missione ancora più audace e tesa. Verne fonde il suo fascino per la tecnologia e la precisione storica per creare un’avventura tanto avvincente quanto dettagliata.

Il secondo racconto, Martin Paz, è ambientato in Perù a metà del XIX secolo, e si concentra sulle lotte tra la popolazione indigena e i discendenti dei conquistatori spagnoli. Al centro della narrazione c’è una tragica storia d’amore dipinta con emozioni intense. Verne non si tira indietro dal descrivere gli aspetti violenti della storia, tra cui un ritratto drammatico di un usuraio ebreo, Samuel, che è stato poi modificato dall’editore per evitare di offendere i lettori. L’ambientazione peruviana evidenzia le tensioni sociali e culturali dell’epoca. Offre una prospettiva storica attraverso un racconto personale e tragico.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: I violatori del blocco – Martin Paz

Sottotitolo: 3

ISBN-13: 9798444995488

ASIN/ISBN-10: B09X49T8XX

Autore: Jules Verne

Presentazione: Tommaso Ferrini

Traduttori: Tommaso Ferrini, Alessandro Ferrini

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 183

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile