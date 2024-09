Il miglior romanzo storico su un soldato altamente specializzato e una spia durante la seconda guerra mondiale ambientato a New York e in Sicilia

Le uova del drago è un romanzo storico di Pietrangelo Buttafuoco che racconta la storia di un giovane soldato d’élite e spia durante la seconda guerra mondiale.

Di cosa si tratta

In “Le uova del drago”, Eughenia Lenbach, nota come “soldato di punta del Reich”, è un’abile agente e spia. Di stanza a New York presso un ufficio commerciale, usa la sua competenza per sventare gli attacchi dei sottomarini tedeschi. Scoperta, viene riassegnata a un fronte diverso, dove si lancia con il paracadute sulle montagne delle Madonie in Sicilia nell’estate del 1943. L’invasione alleata è imminente. Questo romanzo approfondisce le complessità dello spionaggio e della strategia militare durante la guerra, basato su una storia vera. Mescola eventi storici con una narrazione intricata, descrivendo le audaci operazioni di Eughenia e il più ampio contesto bellico.

Il libro è strutturato attorno al doppio ruolo di Eughenia come soldato e spia, illustrando i suoi contributi cruciali allo sforzo bellico e i rischi personali che affronta. Combina l’accuratezza storica con una narrazione coinvolgente. Offre ai lettori approfondimenti sugli aspetti meno noti della seconda guerra mondiale.

Scheda del libro



ISBN-13: 978-8804535362

ASIN/ISBN-10: 8804535369

Autore: Pietrangelo Buttafuoco

Editore: Mondadori

Edizione: 3. ed (25 ottobre 2005)

Pagine: 286

Formato: copertina flessibile