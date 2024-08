Il miglior romanzo storico sui conflitti medievali in Toscana nel 1300

La Spada e il Grifone è un romanzo storico di Alessandro Spalletta, ambientato nell’Italia del XIV secolo, dove alleanze e battaglie plasmano il destino della Toscana.

Di cosa si tratta

Ambientato nel turbolento anno 1312, “La Spada e il Grifone” segue la storia di Bino degli Abati del Malia mentre affronta una grave minaccia per la sua patria. Il Sacro Romano Imperatore è sceso in Italia con i suoi formidabili cavalieri, minacciando di devastare la Toscana. Mentre le ricche città dei Guelfi si ritrovano troppo deboli per resistere da sole, un’alleanza sotto la bandiera dei Medici tra Siena e Grosseto emerge come la loro unica speranza. Tuttavia, il percorso verso l’unità è irto di ribellioni, tradimenti e omicidi, rendendo questa alleanza l’impresa più impegnativa per i protagonisti, Filippo Bonsignori e Bino. Il romanzo intreccia magistralmente personaggi storici reali con personaggi di fantasia, dipingendo un vivido quadro di battaglie epiche, astuzia strategica e lotta per il potere nell’Italia medievale.

La narrazione di Spalletta è elogiata per la sua avvincente rappresentazione del combattimento medievale e per la profondità emotiva dei suoi personaggi. Sebbene la storia inizi a un ritmo più lento, acquista slancio man mano che le scene di battaglia diventano più intense e la posta in gioco più alta. La conclusione del romanzo è particolarmente d’impatto, lasciando ai lettori un’esperienza emotiva potente.

Scheda del libro



ISBN-13: 978-1078123167

ASIN/ISBN-10: 1078123160

Autore: Alessandro Spalletta

Editore: Pubblicazione indipendente

Pagine: 301

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1