Il miglior romanzo su pitture rupestri e misteri storici

Labirinto d’ossa è un romanzo thriller di James Rollins. Si addentra in segreti antichi, esplorazioni scientifiche e istinti di sopravvivenza dell’umanità.

Di cosa parla

In questo avvincente racconto, ambientato sullo sfondo della Roma del 1669, un soldato consegna una mappa, un frammento d’osso e un messaggio a Padre Athanasius Kircher prima di togliersi la vita per proteggere un oscuro segreto. Facciamo un salto in avanti fino alla Croazia odierna, dove la paleoantropologa Lena Crandall si imbatte in antiche pitture rupestri che raffigurano esseri umani e animali oscurati da figure minacciose. La sua scoperta viene interrotta da un terremoto, che intrappola la sua squadra nell’oscurità. Nel frattempo, a Parigi, Gray Pierce della Sigma Force viene chiamato dalla sua vacanza per salvare la squadra di Crandall. Questa missione si trasforma rapidamente in uno scontro mortale con un’antica forza che potrebbe alterare o addirittura porre fine alla vita sulla Terra.

Il romanzo intreccia misteri storici, teorie scientifiche e azioni emozionanti. I lettori sono immersi in una narrazione in cui il passato si scontra con il presente e la sopravvivenza dell’umanità è in bilico. La scrittura di Rollins è nota per il suo fondamento scientifico. Offre spunti su questioni irrisolte della scienza moderna mentre tesse una storia intrigante.

Scheda del libro



Titolo: Labirinto d’ossa

ISBN-13: 978-8850252954

ASIN/ISBN-10: 8850252951

Autore: James Rollins

Traduttore: Elena Cantoni

Editore: TEA

Edizione: terza (14 febbraio 2019)

Pagine: 490

Formato: copertina flessibile