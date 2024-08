Il miglior romanzo su un misterioso felino nei boschi abruzzesi con un gruppo di giovani volontari

L’ombra del gattopardo è un romanzo giallo di Giuseppe Festa ambientato nei fitti boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo, dove un inafferrabile felino noto come “gattopardo” suscita intrighi.

Di cosa si tratta

La storia ruota attorno a Sandro Di Ianni, un guardaparco incaricato di indagare su una serie di strani eventi nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Mentre si addentra nel mistero, scopre i segni di una creatura leggendaria, il “gattopardo”, che si ritiene infesti le foreste più impenetrabili della regione. Insieme a lui, un gruppo di cinque giovani volontari, inesperti ma desiderosi, si impigliano nelle indagini, trasformando il loro soggiorno in un’avventura indimenticabile. La narrazione del romanzo si sposta tra la prospettiva umana e quella animale. Offre una duplice visione del mondo naturale e della ricerca umana per comprenderlo. Giuseppe Festa porta i lettori in un viaggio dalle maestose foreste dell’Abruzzo alla vasta taiga finlandese, evidenziando il mistero e la leggenda duraturi del “gattopardo” come simbolo della bellezza selvaggia della natura.

Con oltre 200 pagine, questo libro invita i lettori in un mondo in cui l’ignoto rimane un tesoro prezioso, resistendo ai riflettori che spesso sminuiscono il fascino dell’inesplorato.

Scheda del libro



Titolo: L'ombra del gattopardo

ISBN-13: 978-8867157716

ASIN/ISBN-10: 886715771X

Autore: Giuseppe Festa

Editore: Salani

Edizione: ottava (15 maggio 2014)

Pagine: 210

Recensioni:

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1