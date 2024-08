Il teschio sacro è un romanzo thriller di James Rollins. Si addentra in antichi rituali, storie segrete e una pericolosa cospirazione.

Di cosa parla

Nel cuore dello Utah, viene fatta una scoperta sconvolgente: centinaia di corpi mummificati vengono trovati attorno a un teschio dorato, un inquietante residuo di un rituale dimenticato da tempo. L’antropologa Margaret Grantham è perplessa dagli insoliti resti, risalenti al XII secolo ma non correlati a nessun popolo indigeno conosciuto. Ad aggiungere mistero c’è un pugnale realizzato con una lega di acciaio avanzata, apparentemente impossibile da produrre anche con la tecnologia moderna.

A Washington, Painter Crowe, direttore della Sigma Force, viene coinvolto nel caso quando sua nipote, Kai, attivista per i diritti dei nativi americani, viene accusata di aver bombardato la grotta dello Utah, causando la morte di Grantham. Convinto della sua innocenza, Crowe fa squadra con il suo collega Grayson Pierce per svelare una cospirazione che minaccia le fondamenta stesse degli Stati Uniti. Mentre scavano più a fondo, scoprono verità inquietanti che mettono in discussione le origini dell’indipendenza americana, suggerendo una storia nascosta progettata per proteggere un segreto scioccante.

Il romanzo fonde in modo intricato storia, avventura e scienza, creando una narrazione piena di colpi di scena e rivelazioni. Tuttavia, alcuni lettori trovano i dettagli storici opprimenti, notando che le informazioni dense possono occasionalmente sminuire il ritmo della storia. Nonostante ciò, il libro mantiene una tensione avvincente, tenendo i lettori coinvolti fino alla fine.

Scheda del libro



Titolo: Il teschio sacro

ISBN-13: 978-8850253951

ASIN/ISBN-10: 8850253958

Autore: James Rollins

Traduttori: Giovanni Giri, Amari Rincori

Editore: TEA

Edizione: seconda (16 maggio 2019)

Pagine: 478

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile