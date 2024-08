Il miglior romanzo su un viaggio in mare e la scoperta personale attraverso le sfide della navigazione nel Mediterraneo

Sicily blues è un romanzo di Massimo Morasca che segue il viaggio di una piccola barca a vela attraverso il Mediterraneo, esplorando i temi della memoria e della riflessione interiore.

Di cosa si tratta

Il romanzo “Sicily blues” racconta le esperienze dell’autore a bordo della barca a vela Stern, in navigazione da Venezia ad Anzio. Attraverso una miscela di versi narrativi e introspettivi, il libro cattura l’essenza della vita in mare. La storia è raccontata da un bardo moderno, il capitano della nave, che racconta le sfide della navigazione in acque note e sconosciute, l’isolamento al timone e la potenza della natura incontrata durante il viaggio. La narrazione intreccia il viaggio fisico intorno al Mediterraneo con un’esplorazione più profonda dei ricordi personali, che porta dalle coste della Sicilia all’Africa e persino al Mare del Nord. Il libro ritrae non solo l’avventura marittima, ma anche il viaggio emotivo del capitano, che culmina in un naufragio che funge da metafora per un nuovo inizio.

Nel corso della storia, vari personaggi, tra cui membri dell’equipaggio, armatori e personaggi siciliani locali, contribuiscono alla narrazione polifonica. Offre un vivido resoconto della vita in mare. I passaggi poetici e il tono riflessivo del libro offrono ai lettori uno sguardo intimo sulla vita del capitano. È più di un semplice diario di viaggio, ma anche un diario profondamente personale.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Sicily blues

Sottotitolo: Ediz. italiana

ISBN-13: 978-8836101368

ASIN/ISBN-10: 8836101364

Autore: Massimo Morasca

Editore: Edizioni Il Frangente

Edizione: I edizione 2022 (21 luglio 2022)

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1