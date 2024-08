La bocca dell’inferno è un romanzo storico d’avventura di Bill Schutt e JR Finch ambientato durante la seconda guerra mondiale. La storia si svolge nella giungla brasiliana e nella Russia dilaniata dalla guerra, dove eventi misteriosi e mortali suggeriscono esperimenti segreti.

Di cosa parla

In Russia, i soldati sovietici vengono decimati da uno strano gas giallo sganciato dal cielo. L’immagine terrificante di una svastica tra fauci nere non lascia dubbi sul legame nazista. Nel frattempo, in Amazzonia, un sottomarino giapponese abbandonato viene scoperto nel profondo della giungla, lontano da qualsiasi costa. Il maggiore Patrick Hendry sospetta che facesse parte di una missione segreta che coinvolgeva un aereo, ma quando la sua squadra scompare, solo il capitano RJ MacCready, un rinomato zoologo, sembra in grado di risolvere il mistero.

Mentre MacCready si avventura nella “Bocca dell’Inferno”, un canyon avvolto nella nebbia e ferocemente protetto dai guerrieri Xavante, scopre un segreto molto più oscuro e pericoloso di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. La trama combina elementi di fantascienza e horror con un’avvincente narrazione bellica, mantenendo un’atmosfera tesa per tutto il tempo.

Il romanzo bilancia riferimenti storici con fantascienza, intrecciando avventura, scienza ed elementi fantastici. Esplora scenari “what if” attorno alle superarmi naziste, dando vita a una narrazione intensa e coinvolgente.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: La bocca dell’inferno

ISBN-13: 978-8850249756

ASIN/ISBN-10: 8850249756

Autori: Bill Schutt, J. R. Finch

Traduttore: Paolo Falcone

Editore: TEA

Edizione: 22 marzo 2018

Pagine: 378

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile