Il miglior romanzo sui dilemmi politici e morali nella Russia dei primi anni del XX secolo durante i periodi rivoluzionari

Sotto gli occhi dell’Occidente è un romanzo politico e psicologico di Joseph Conrad che esplora i dilemmi morali affrontati dai personaggi coinvolti nel movimento rivoluzionario russo dei primi anni del XX secolo.

Di cosa si tratta

Il romanzo è incentrato su Razumov, un giovane studente russo di San Pietroburgo, che inavvertitamente si ritrova coinvolto in un complotto rivoluzionario contro il regime zarista. Le sue azioni lo conducono in una rete di tradimenti, spionaggio e conflitti morali mentre lotta con la sua lealtà verso il suo paese e le pressioni del sovvertimento politico. La storia scava a fondo nella psiche di Razumov, illustrando l’intenso tumulto psicologico che sopporta mentre naviga in un mondo pieno di sospetto, paura ed estremismo ideologico.

Strutturato come una narrazione in terza persona con prospettive multiple, il libro offre una visione completa del panorama politico in Russia durante questo periodo turbolento. Critica anche la percezione occidentale della società e della politica russa. Offre un’esplorazione sfumata delle forze interne ed esterne in gioco. Il romanzo si estende su più di 350 pagine, con la prosa densa caratteristica di Conrad e l’intricato sviluppo dei personaggi.

Scheda del libro



ISBN-13: 978-8817122238

ASIN/ISBN-10: 8817122238

Autore: Joseph Conrad

Editore: Rizzoli

Edizione: 5 marzo 1979

Formato: Copertina flessibile