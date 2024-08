Il miglior romanzo sulla caduta di un fisico premio Nobel nel campo delle energie rinnovabili e sul suo declino morale

Solar è un romanzo di Ian McEwan sulla vita di un fisico caduto in disgrazia e sulle sue lotte contro fallimenti sia personali che professionali.

Di cosa si tratta

Il romanzo segue Michael Beard, un fisico premio Nobel la cui carriera ha raggiunto un punto morto, lasciandolo in uno stato di declino morale e professionale. Beard è ritratto come un personaggio guidato dai suoi appetiti (cibo, donne e ambizione), che hanno portato a una vita segnata da matrimoni falliti e da un’etica discutibile. Nonostante i suoi successi passati, Beard è ora un burocrate con poco da mostrare per il suo genio un tempo promettente. La sua vita prende una piega inaspettata quando viene coinvolto in un progetto di energia rinnovabile guidato da un giovane e idealista ricercatore, Tom Aldous. Aldous crede che la sua scoperta potrebbe risolvere la crisi energetica mondiale, ma la prospettiva cinica di Beard porta a una serie di conseguenze indesiderate.

Il romanzo è ambientato sullo sfondo della crisi del riscaldamento globale, usando i fallimenti personali di Beard per esplorare la più ampia indifferenza sociale verso le questioni ambientali. La narrazione di McEwan intreccia elementi di umorismo nero, scienza e moralità, evidenziando il contrasto tra il comportamento autodistruttivo di Beard e il potenziale significato del lavoro di Aldous. Il romanzo approfondisce anche l’impatto psicologico e sessuale dei disturbi fisici di Beard, aggiungendo un altro livello di complessità al suo personaggio.

Scheda del libro



Titolo: Solar

ISBN-13: 978-8806225117

ASIN/ISBN-10: 8806225111

Autore: Ian McEwan

Traduttore: Susanna Basso

Editore: Einaudi

Edizione: 3 febbraio 2015

Pagine: 339

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile