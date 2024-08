Il miglior romanzo sull’amore e la sopravvivenza nella prima guerra mondiale in Trentino

La donna che dipingeva il vento è un romanzo di Giulia Dal Mas che esplora il profondo legame tra amore, famiglia e natura attraverso due linee temporali intrecciate.

Di cosa parla

Lena, una dottoressa ortopedica trentacinquenne di Stoccolma, è profondamente colpita dalla perdita del suo amato nonno. Nella sua casa al mare, scopre un dipinto della sua bisnonna, Eva Peterson, una rinomata artista. Questo dipinto porta Lena in un viaggio alla scoperta del passato del suo antenato, avviandola su un percorso di auto-scoperta. Ambientato sullo sfondo della Svezia odierna e dei primi anni del XX secolo in Trentino, il romanzo alterna la ricerca di Lena e la storia di Eva quando arriva in Trentino nel 1914. Il padre di Eva, un esperto di alberi, è stato incaricato di ripristinare la “foresta dei violini” dopo un incendio devastante. Mentre Eva rimane affascinata dalle Dolomiti, si ritrova coinvolta nei turbolenti eventi della prima guerra mondiale, portando a scelte che cambieranno per sempre la sua vita e quella dei suoi discendenti.

La narrazione intreccia intricatamente il passato con il presente, raffigurando l’impatto duraturo della storia sulle generazioni future. Mentre Lena scopre l’eredità della sua bisnonna, si ritrova ad affrontare le sue sfide e a guarire attraverso la saggezza tramandata nel tempo. Attraverso vivide descrizioni della natura e profonde connessioni emotive, questo romanzo approfondisce i temi dell’amore, della perdita e della resilienza dello spirito umano.

Scheda del libro



Titolo: La donna che dipingeva il vento

ISBN-13: 978-8867028146

ASIN/ISBN-10: 8867028146

Autore: Giulia Dal Mas

Editore: TRE60

Edizione: seconda (2 luglio 2024)

Pagine: 432

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note:XN1