Il miglior romanzo thriller d’avventura sugli esperimenti segreti nazisti e una cospirazione globale che coinvolge un monastero nascosto in Nepal

L’ordine del sole nero è un romanzo thriller di James Rollins, ambientato in vari luoghi e incentrato su una pericolosa cospirazione legata alla Germania nazista.

Di cosa si tratta

Il romanzo inizia in un remoto monastero in Nepal, dove un’improvvisa ondata di follia scoppia tra i monaci. Lisa Cummings, una dottoressa americana, assiste al caos e diventa il bersaglio di un assassino mortale determinato a tenere nascosti gli eventi al mondo esterno. Viene presto aiutata da Painter Crowe, un leader della Sigma Force, un team di scienziati d’élite e personale militare specializzato in operazioni ad alto rischio. Tuttavia, lo stesso Crowe inizia a sperimentare l’insorgenza della follia.

Eventi paralleli si svolgono a Copenaghen, dove un misterioso incendio in una biblioteca distrugge centinaia di libri, uno dei quali è una Bibbia appartenuta a Charles Darwin. L’incendio è collegato a un segreto indicibile radicato nel passato oscuro della Germania nazista. Grayson Pearce, un altro membro chiave della Sigma Force, accetta la sfida, scoprendo strati di inganno. La trama ruota attorno all’intricata connessione tra questi eventi, mentre Lisa, Painter e Grayson corrono contro il tempo per prevenire una catastrofe globale. Con oltre 480 pagine, la storia intreccia eventi storici, scienza e azione in una narrazione frenetica.

