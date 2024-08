Il miglior romanzo thriller e d’avventura su mutazioni genetiche ed esperimenti segreti

L’altare dell’Eden è un romanzo thriller e d’avventura di James Rollins sulle mutazioni genetiche e su un segreto nascosto che risale alle origini dell’uomo.

Di cosa parla

Ambientato nella Baghdad post-invasione e nelle paludi della Louisiana,

L’altare dell’Eden intreccia una misteriosa rapina allo zoo di Baghdad con una sconvolgente scoperta su un peschereccio della Louisiana, dove un gruppo di animali dotati di un’intelligenza insolita e anomalie fisiche viene trovato dalla veterinaria Lorna Polk e dall’agente Jack Menard; mentre si addentrano nel mistero, scoprono terrificanti esperimenti genetici e un segreto che minaccia di cambiare la comprensione dell’umanità delle sue origini, conducendoli in un pericoloso inseguimento contro un potente nemico che non si fermerà davanti a nulla per mantenere nascosta la verità.

Il romanzo fonde elementi di fantascienza, thriller e avventura, con una narrazione veloce e sfumature scientifiche, utilizzando la scoperta di animali mutati come punto di partenza per esplorare questioni più ampie sull’evoluzione umana e la manipolazione genetica; la storia è raccontata in capitoli brevi e pieni di suspense, costantemente coinvolgenti, mantenendo un alto livello di tensione dall’inizio alla fine, mentre Rollins usa la sua conoscenza della scienza per creare scenari plausibili e intriganti, lasciando i lettori a interrogarsi sui confini tra scienza e finzione.

Scheda del libro



Titolo: L’altare dell’Eden

Autore: James Rollins

