Il miglior romanzo thriller psicologico sulla ricerca di un amico scomparso e di un brutale serial killer nelle Marche innevate

Il re di denari è un romanzo thriller psicologico di Sandrone Dazieri, ambientato nella regione innevata delle Marche, in Italia, dove un ex agente di polizia scopre un mistero mortale.

Di cosa si tratta

Il romanzo segue l’ex vice commissario di polizia Colomba Caselli, che scopre un ragazzo autistico nel suo capanno degli attrezzi poco dopo una forte tempesta di neve nelle Marche. Il ragazzo, di nome Tommy, è coperto di sangue e sotto shock, ma Colomba non fa più parte delle forze dell’ordine, essendosi dimessa dopo un incidente traumatico in cui un uomo senza nome l’ha quasi uccisa e ha rapito il suo amico Dante Torre, un brillante ma eccentrico cacciatore di persone scomparse. Nonostante i suoi sforzi per evitare di essere risucchiata nel mondo della violenza e della morte, Colomba si rende conto che Tommy è l’unico sopravvissuto a un brutale massacro familiare. Inoltre, vede nel suo comportamento il marchio inconfondibile di “Il Padre”, un famigerato serial killer ritenuto morto da anni. Questa scoperta costringe Colomba a confrontarsi con i suoi traumi passati mentre indaga se qualcuno sta imitando l’assassino originale o se c’è qualcosa di più profondo in gioco.

Mentre il romanzo si dipana, Dante Torre, che è stato imprigionato in un luogo apparentemente impossibile, lotta per la sopravvivenza. La storia intreccia la determinazione di Colomba nel risolvere il mistero con la lotta di Dante per la libertà, portando a una conclusione avvincente e imprevedibile che tiene i lettori con il fiato sospeso. Il romanzo è elogiato per la sua narrazione veloce, i colpi di scena inaspettati e una trama ben congegnata che approfondisce temi psicologici oscuri.

Scheda del libro



ISBN-13: 978-8804680802

ASIN/ISBN-10: 8804680806

Autore: Sandrone Dazieri

Editore: Mondadori

Edizione: 4 dicembre 2018

Pagine: 502

Formato: copertina rigida