Il miglior romanzo thriller psicologico sull’antiterrorismo e il lato oscuro della malavita milanese

Lo stupore della notte è un romanzo thriller psicologico di Piergiorgio Pulixi, ambientato a Milano, incentrato su un commissario di polizia alle prese con una minaccia terroristica.

Di cosa si tratta

La commissaria Rosa Lopez è un’ufficiale tenace e implacabile, plasmata dalle sue esperienze in Calabria nella lotta alla criminalità organizzata. Ora a capo dell’unità antiterrorismo di Milano, Rosa affronta minacce sia dal suo passato che dal presente, ricevendo lettere e proiettili come promemoria. La sua padronanza dell’arabo e la sua profonda conoscenza della cultura mediorientale la rendono un’avversaria formidabile, ma è anche una donna tormentata da perdite personali, tra cui un partner in coma a causa di un attacco che sente di poter prevenire. La sua vita personale è ulteriormente complicata dalle sue interazioni segrete al Lovers Hotel, un luogo in cui i confini morali si confondono.

Rosa viene coinvolta in un gioco mortale contro una mente criminale nota come “Il Maestro”, che ha orchestrato un piano devastante per colpire Milano. Per sventare questo piano, Rosa deve destreggiarsi in una pericolosa rete di tradimenti, ricatti e violenza. Il romanzo è un’esplorazione cupa e frenetica delle tristi realtà del terrorismo, che fonde azione intensa e profondità psicologica. Con oltre 360 ​​pagine, questo libro offre una storia straziante e avvincente, che rivela la brutale verità dietro la facciata della civiltà.

Scheda del libro



Titolo: Lo stupore della notte

ISBN-13: 978-8817119771

ASIN/ISBN-10: 8817119776

Autore: Piergiorgio Pulixi

Editore: Rizzoli

Edizione: 2 luglio 2019

Pagine: 360

Recensioni:

Formato: copertina flessibile