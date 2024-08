Il miglior romanzo thriller psicologico sulle indagini dell’FBI su un serial killer che prende di mira delle ragazze e l’inseguimento forense

La fabbrica dei corpi è un romanzo thriller psicologico di Patricia Cornwell che si addentra in un’agghiacciante indagine per omicidio condotta dall’esperta forense dell’FBI Kay Scarpetta.

Di cosa si tratta

Questo romanzo segue Kay Scarpetta, una brillante patologa forense, mentre indaga sul raccapricciante omicidio di una bambina di undici anni di nome Emily. Il crimine è scioccantemente brutale, coinvolgendo sia violenza sessuale che mutilazione, portando Kay a sospettare il coinvolgimento di un noto serial killer, Temple Gault, che è sfuggito alla cattura in casi precedenti. La ricerca di risposte di Scarpetta la porta in un istituto di ricerca noto come “la fattoria dei cadaveri”, dove partecipa a un inquietante esperimento sulla decomposizione dei cadaveri. Mentre scava più a fondo nel caso, Scarpetta viene coinvolta in un pericoloso gioco del gatto e del topo con un sadico assassino.

Patricia Cornwell crea magistralmente un’atmosfera tesa, piena di suspense e colpi di scena inaspettati. Il romanzo, che si estende per oltre 400 pagine, è ricco di dettagli forensi e complessità psicologica, presentando una ricerca incessante della giustizia. L’esplorazione dettagliata della scienza forense e del lato oscuro della natura umana da parte di Cornwell rende questo thriller avvincente e inquietante.

Scheda del libro



Titolo: La fabbrica dei corpi

ISBN-13: 978-8804745136

ASIN/ISBN-10: 8804745134

Autore: Patricia D. Cornwell

Traduttore: Anna Rusconi

Editore: Mondadori

Edizione: 16 agosto 2021

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile