Il miglior romanzo thriller sul potere politico e sui collegamenti con il narcotraffico in Colombia e Louisiana

Autorizzazione negata è un romanzo thriller di Pietro Ballerini Puviani, incentrato sulla pericolosa missione di un ex SEAL sullo sfondo della corruzione politica e del narcotraffico.

Di cosa si tratta

“Autorizzazione negata” segue Chris Morgan, un ex SEAL apparso in precedenza in “Il sangue del pirata”. Questa volta, Morgan viene coinvolto in una pericolosa missione privata che lo porta dalle paludi della Louisiana alle insidiose giungle della Colombia. Il romanzo esplora l’intreccio tra potere politico e traffico di droga, che si trasforma in uno scontro letale. Mentre Morgan si muove in questo paesaggio pericoloso, il ritmo dell’azione diventa sempre più intenso, culminando in una drammatica resa dei conti finale. Il libro mette in mostra la profonda conoscenza dell’autore di tattiche e armi militari. È una lettura avvincente per gli appassionati del genere. La narrazione è arricchita da vivide descrizioni delle ambientazioni, che indicano l’esperienza personale dell’autore con questi luoghi, il che aggiunge autenticità alla storia.

Scheda del libro



ISBN-13: 9798354486281

ASIN/ISBN-10: B0BGDVSQ4J

Autore: Pietro Ballerini Puviani

Editore: Pubblicazione indipendente

Pagine: 525

Recensioni:

Formato: Copertina flessibile

