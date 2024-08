Il miglior romanzo thriller sulle cospirazioni con hacker e spie

La vendetta dell’imperatore è un romanzo di Clive Cussler e Boyd Morrison incentrato sulle audaci imprese di Juan Cabrillo e del suo equipaggio a bordo dell’Oregon.

Di cosa parla

Dopo una violenta rapina durante il Gran Premio di Monaco, i fondi della Corporation vengono rubati, portando Cabrillo a collaborare con un vecchio amico della CIA per rintracciare un elusivo hacker e uno spietato ex ufficiale della marina ucraino. Mentre scavano più a fondo, scoprono una cospirazione più grande che minaccia milioni di vite e la stabilità dell’economia globale. La chiave di questo sinistro piano si trova in un prezioso documento ritenuto perduto dopo la fallita invasione della Russia da parte di Napoleone. Ora, 200 anni dopo, questo segreto potrebbe essere l’arma che metterà l’Europa in ginocchio.

La narrazione, caratterizzata da un ritmo serrato e colpi di scena drammatici, immerge il lettore in un mondo di avventure ad alto rischio, con l’equipaggio dell’Oregon che affronta un pericolo dopo l’altro. La storia mantiene un forte legame con gli eventi storici, fondendoli con lo spionaggio e l’azione moderni, creando un’esperienza emozionante per il lettore.

Scheda del libro



Titolo: La vendetta dell’imperatore

ISBN-13: 978-8850267026

ASIN/ISBN-10: 8850267029

Autori: Clive Cussler, Boyd Morrison

Traduttore: Andrea Carlo Cappi

Editore: TEA

Edizione: 11 luglio 2023

Pagine: 416

Formato: copertina flessibile

Note:XN1