India annuncia progetto di una stazione spaziale da lanciare negli anni 2030

L’India conta di non ricoprire un ruolo certamente di secondo piano per quanto riguarda lo spazio. Sono sempre più numerosi gli annunci, da parte delle agenzie di stampa indiane, relativi a nuovi traguardi o a nuovi progetti in cantiere dell’agenzia spaziale nazionale.

Questa volta però gli indiani sembrano voler fare le cose in grande. L’organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha infatti annunciato di avere in programma il lancio di una propria stazione spaziale che permetterà agli astronauti di soggiornare nello spazio per periodi inizialmente compresi tra 15 e 20 giorni.

La stazione spaziale, che avrà un peso di 20 tonnellate, permetterà in particolare di eseguire esperimenti in microgravità.

Si tratta di un progetto portato avanti senza collaborazioni internazionali e, se riuscirà, permetterà all’India di essere il quarto paese al mondo a potersi vantare l’onore, ma anche l’onere, di mantenere una propria stazione spaziale dopo Stati Uniti, Russia e Cina.

Questo non significa che non ci saranno collaborazione con altri paesi, come riferisce Anurag Kumar Sinha, capo della direzione del Programma spaziale umano dell’ISRO il quale aggiunge che si tratterà di una stazione “molto piccola”, in sostanza fatta da un solo modulo e costruita per condurre solo esperimenti in microgravità.

E come se non bastasse l’ISRO sta lavorando anche al progetto Human Spaceflight che vedrà il lancio della sonda Gaganyaan, considerabile come la base dell’intera astronave orbitale che gli indiani hanno in programma di costruire.

La costruzione della stazione spaziale dovrebbe dunque essere un progetto separato e a lungo termine, che probabilmente sarà realizzato solo negli anni 2030. Ulteriori dettagli seguiranno solo dopo la prima missione umana nel contesto della lancio della sonda Gaganyaan che dovrebbe avvenire 2022, se tutto andrà per il verso giusto.

