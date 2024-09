La migliore raccolta di interviste e saggi sul disarmo nucleare durante la Guerra Fredda e sulla responsabilità etica dell’umanità

L’inverno nucleare è una raccolta di Alberto Moravia curata da Alessandra Grandelis che esamina il disarmo nucleare negli anni Ottanta.

Di cosa si tratta

Questo libro raccoglie interviste, saggi e articoli scritti da Alberto Moravia tra il 1982 e il 1985, durante le fasi finali della Guerra Fredda. In un periodo in cui la corsa globale alle armi nucleari persisteva, Moravia non si limita a riferire sulla guerra atomica; al contrario, utilizza un approccio umanistico e filosofico per esplorare il lato oscuro dell’umanità e il suo desiderio di autodistruzione. Più che una semplice questione politica, Moravia solleva profonde questioni etiche e sociali, toccando la responsabilità del disarmo nucleare come dovere collettivo.

Questa nuova edizione, curata da Alessandra Grandelis, include testi inediti, che si aggiungono alla riflessione di Moravia su come l’umanità debba riconsiderare il suo rapporto con l’energia nucleare, in particolare alla luce di eventi come il disastro di Černobyl’del 1986. Secondo un recensore, questo libro apporta un perspicace spostamento di attenzione dalla politica ambientale a una discussione etica più ampia.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: L’inverno nucleare

ISBN-13: 978-8830109858

ASIN/ISBN-10: 8830109851

Autori: Alberto Moravia, Alessandra Grandelis (a cura di)

Editore: Bompiani

Edizione: 26 ottobre 2022

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile