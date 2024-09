La migliore raccolta di racconti avventurosi su esplorazioni globali e viaggi aerei ambientati in più continenti

Avventure di terra e nell’aria è una raccolta di racconti d’avventura di Emilio Salgari, con introduzione e note di Anna Morena Mozzillo, ambientati in vari continenti e regioni.

Di cosa si tratta

Questo libro è una raccolta di storie originariamente parte della “Bibliotechina Aurea Illustrata”, incentrata su avventure che si svolgono sia sulla terraferma che in aria. Questi racconti abbracciano numerose località in tutto il mondo, dalle aspre terre selvagge del Sud America ai vasti deserti dell’Australia, ai paesaggi siberiani e persino alle giungle dell’Africa. Le *storie* sono ricche di dettagli geografici, storici e culturali. Offre ai lettori un’esperienza immersiva in diverse parti del mondo.

L’edizione include un’introduzione che copre la vita e le opere di Emilio Salgari. Inoltre, il libro offre 164 note che chiariscono termini stranieri o tecnici, riferimenti storici e terminologia scientifica. I racconti di avventure coinvolgono personaggi e scene vividamente descritti da Salgari, come se i lettori stessero vivendo queste esplorazioni in prima persona. incorpora anche elementi interattivi, rendendo le note facilmente accessibili tramite funzionalità cliccabili. L’attenzione di Salgari per i dettagli arricchisce queste avventure fantasiose e ricche di azione, che hanno da tempo affascinato i lettori in cerca di evasione e ambientazioni esotiche.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Avventure di terra e nell’aria

Sottotitolo: con Introduzione e Note di Anna Morena Mozzillo

ISBN-13: 978-1713228042

ASIN/ISBN-10: 1713228041

Autore: Emilio Salgari

Presentazione: Anna Morena Mozzillo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 196

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile