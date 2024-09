La migliore raccolta di saggi sull’ecologia profonda e la filosofia ambientale nella vita di montagna

Siamo l’aria che respiriamo è una raccolta di saggi di Arne Naess che esplorano l’ecologia profonda e la filosofia ambientale.

Di cosa si tratta

Questa raccolta riunisce alcuni degli scritti più importanti di *Arne Naess*, una figura chiave nello sviluppo dell’*ecologia profonda*. Scritti dalla sua baita di montagna, Tvergastein, questi saggi riflettono sulla *connessione intima* dell’autore con la natura. Naess presenta la sua visione del mondo, in cui gli esseri umani sono parte di un sistema ecologico più ampio, piuttosto che separati da esso. Questo approccio filosofico sottolinea l’unità di tutti i componenti viventi e non viventi dell’ambiente, sfidando la visione incentrata sull’uomo della natura come oggetto di studio o sfruttamento.

Attraverso una combinazione di esperienze personali, riflessioni filosofiche e attivismo politico, Naess sostiene un profondo rispetto per tutte le forme di vita. I suoi scritti sostengono che la natura deve essere preservata per il suo bene, non solo per il beneficio umano. I saggi abbracciano un ampio periodo, dagli aneddoti personali sulla vita in montagna alle sue più profonde convinzioni filosofiche. Questi testi incoraggiano i lettori a ripensare i propri valori e comportamenti alla luce dell’interconnessione di tutte le forme di vita.

Titolo: Siamo l'aria che respiriamo

Sottotitolo: Saggi di ecologia profonda

ISBN-13: 978-8893711098

ASIN/ISBN-10: 8893711095

Autore: Arne Naess

Presentazione: Elisa Cavazza

Presentazione: Alan Dregson

Traduttore: Andrea Roveda

Editore: Piano B

Edizione: 17 giugno 2021

Pagine: 204

Recensioni:

Formato: copertina flessibile