Una favola per il futuro è una raccolta di Rachel Carson, incentrata sulle sue intuizioni ambientali e sulla sua visione per il futuro del pianeta.

Di cosa si tratta

Rachel Carson, celebrata per il suo lavoro letterario e scientifico, lascia dietro di sé un’eredità duratura di quattro libri significativi. “Una favola per il futuro” presenta una raccolta di materiali meno noti, tra cui scritti giovanili, saggi, articoli e lettere. Questi documenti gettano luce sulla profonda dedizione di Carson alle questioni ambientali e sul suo vivo interesse per la relazione tra esseri umani e mondo naturale. I suoi scritti, in particolare quelli tratti da discorsi pubblici e appunti di campo, danno ai lettori accesso ai suoi progetti inespressi e alle opere incompiute, rivelando i suoi pensieri di vasta portata su argomenti come la conservazione della fauna selvatica e il suo fascino per le specie di uccelli. La raccolta tocca anche le sue preoccupazioni sull’era atomica e le minacce ambientali poste dall’attività umana.

Carson aveva pianificato di esplorare vari argomenti come la scienza del clima e gli studi evolutivi prima della sua scomparsa nel 1964. Questo libro fornisce una comprensione più approfondita della sua prospettiva e promuove la sua difesa ambientale per le generazioni future.

Le profonde riflessioni di Rachel Carson, intrecciate al rigore scientifico e all’emozione poetica, consentono a questa raccolta di risuonare profondamente nei lettori di oggi.

Scheda del libro



Titolo: Una favola per il futuro

Sottotitolo: E altre cronache dal mondo naturale

Autore: Rachel Carson

Editore: Aboca Edizioni

