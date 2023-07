Le 5 migliori guide di Pompei

In questa raccolta di libri, approfondiamo la ricca storia e le meraviglie archeologiche di Pompei e dell’antica regione della Campania. Si tratta di guide per il sito archeologico di Pompei, una cittadina un tempo fiorente che è stata tragicamente preservata sotto strati di cenere. Diversi di questi testi svelano i segreti del passato e fanno luce sulla vibrante cultura che un tempo prosperava in questa regione.

Di cosa parlano le guide di Pompei?

Pompei e la Campania antica permette un’immersione negli incantevoli segreti di Pompei e della Campania, dove il tempo si è fermato, e le antiche vite dei suoi abitanti prendono vita. La guida conta quasi 400 pagine ed è stata pubblicata nel 2016, dunque è anche abbastanza recente.

Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae tratta questi siti archeologici che sono tra i più importanti della Campania. La guida archeologica conta più di 540 pagine, è stato pubblicato nel 2018 ed è abbastanza completa.

Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana è una guida più classica che tratta non solo Pompei ma anche Napoli e la Costiera Amalfitana. Questa guida di circa 300 pagine è arrivata alla settima edizione (2022) e può contare su l’innegabile qualità di Lonely Planet. È una guida classica, utilissima per visitatori e turisti che si stanno preparando per visitare il sito archeologico di Pompei.

Il mondo nascosto di Pompei parla dei tesori nascosti di Pompei, rivelando dettagli relativi ai manufatti perduti da tempo e fornendo scorci nella vita quotidiana dei suoi abitanti. Il libro tratta soprattutto una campagna di scavi partita nel 2017 che ha restituito tantissimi reperti producendo scoperte eccezionali.

Le Case e i Monumenti di Pompei permette di scoprire la grandezza e la bellezza delle case e dei monumenti di Pompei attraverso uno studio meticoloso di dettagliati disegni e descrizioni che offrono uno spaccato della vita di questa antica città prima della sua tragica fine.

Pompei e la Campania antica

Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae

Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana

Il mondo nascosto di Pompei

The Houses and Monuments of Pompei. Fausto & Felice Niccolini

