Mancanza di sonno stimola imprenditorialità secondo studio

Tendenze simili al disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) provocate dalla mancanza di sonno potrebbero rivelarsi un vantaggio per un migliore slancio imprenditoriale secondo un nuovo particolare studio realizzato da ricercatori dell’Università della Florida centrale.

Jeff Gish, professore di economia e uno degli autori dell’articolo, specifica subito che lui e i suoi colleghi non stanno in alcun modo sostenendo che la privazione del sonno possa essere utile per avere più successo nel campo imprenditoriale. I ricercatori hanno solo trovato un collegamento, molto interessante e su cui riflettere, tra la mancanza di sonno e in generale problemi di sonno e lo stimolo all’imprenditorialità.

Nello stimolo all’imprenditorialità, tendenze simili all’ADHD possono infatti rivelarsi un vantaggio e non un ostacolo: “Ma c’è un potenziale svantaggio. Anche se i problemi di sonno potrebbero attirare un individuo a una carriera imprenditoriale, se i problemi di sonno persistono possono successivamente lasciare l’individuo senza la competenza cognitiva ed emotiva per essere un imprenditore efficace nella pratica”, spiega il ricercatore.

Sebbene questo studio possa generare un contrasto con altri studi precedenti secondo i quali un sonno adeguato è importante anche per il lavoro, i risultati raggiunti da questo studio in qualche modo contribuiscono alla destigmatizzazione di coloro che, a causa di circostanze sociali e personali, non possono vantare un sonno sano. Questo stesso studio, inoltre, contribuisce “a una maggiore accettazione sociale della diversità nei modelli di sonno”, come riferiscono gli stessi ricercatori.

I ricercatori, durante una prima fase, si sono serviti di un sondaggio compilato da 350 partecipanti per trovare una relazione causale tra i problemi sonno e le tendenze simili all’ADHD.

Accertata l’esistenza di questo collegamento, in una seconda fase i ricercatori si sono serviti di altri sondaggi trovando un chiaro collegamento tra alle tendenze simili all’ADHD provocate da problemi sonno e le accresciute intenzioni imprenditoriali.

Il risultato? I problemi di sonno possono creare tendenze simili all’ADHD ma sembrano anche stimolare l’intento imprenditoriale, anche tra gli imprenditori già affermati.

“Siamo rimasti sorpresi dal fatto che i problemi del sonno abbiano influenzato così costantemente le intenzioni imprenditoriali delle persone che conoscono le sfide dell’avvio di un’impresa”, spiega Brian C. Gunia, un professore della Carey Business School della John Hopkins, nonché altro autore dello studio.

